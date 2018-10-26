0553 313 94 23

PKK'nın sözde İsveç sorumlusu hakkında karar verildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, PKK'nın sözde İsveç sorumlusu tutuklandı.

26 Ekim 2018 Cuma 17:31
PKK'nın sözde İsveç sorumlusu hakkında karar verildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü PKK/KCK'nın İsveç'teki sözde sorumlularından biri olduğu değerlendirilen H.B, tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak çalışmada, Türkiye'ye terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı bazı gizli görüşmeler yapmak için geldiği ve örgütün üst yönetiminden aldığı talimatlarla birlikte İsveç'e gideceği bilgisi üzerine, merkez Kayapınar ilçesinde 23 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan H.B'nin (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.B. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

H.B'nin İsveç'te faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK'nın müzahir oluşumlarında yönetici pozisyonda bulunduğu tespit edilmiş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin önünde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 17:31
  1. PKK operasyonları
  2. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı
    1. İstanbul'da polis aracına silahlı..
    2. F-35'lerin uçuşları durduruldu!
    3. Sırbistan'dan 'Türk Akımı' açıklaması!
    4. Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman..
    5. Mustafa Destici sert konuştu: Bana..
    6. Erdoğan ile Trudeau telefonla görüştü
    7. Karabük'te FETÖ davasında 4 kişiye..
    8. Kemalistler bir kez daha kandırıldı!..
    9. ABD'de nükleer alarm! Sığınaklara..
    10. İmzalar atıldı! Dolara ağır darbe
    11. Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı..
    12. Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı..
    13. İsrail ölüm kusuyor! Şehit sayısı 4'e..
    14. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    15. PKK'nın İsveç sorumlusu hakkında karar..
    16. Cemal Kaşıkçı'nın katillerini taşıyan..
    17. Sağlık personel alım sonuçları..
    18. Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim..
    19. İzmir'de deprem!
    20. Türkçe ezan rüyası gören..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş