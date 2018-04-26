Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'nın işkencecisi askerden geldikten sonra yakalandı

PKK terör örgütünün “Cezalandırıcısı” olduğu öne sürülen ve 8 kişiye yapılan işkence görüntülerinin telefonundan çıktığı öğrenilen U.Y, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan U.Y’nin kısa süre önce askerden geldiği belirtildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 13:31
PKK'nın işkencecisi askerden geldikten sonra yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu geçtiğimiz günlerde önemli bir istihbari bilgiye ulaştı. PKK/KCK silahlı terör örgütüne mensup iki kişiye yönelik alınan istihbarat çerçevesinde operasyon başlatan savcılık şüpheliler M.O ile U.Y’yi gözaltına aldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığı tarafından sorgulanan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında ise gelen istihbaratın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Savcılık sevk yazısında şüphelilerde U.Y’nin PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdiğini belirtti. Şüphelinin cep telefonundan 05 Temmuz 2015 tarihine ait video kaydı çıktığı belirtilen sevk yazısında, “Toplamda 8 şahsın yoğun olarak darp edilerek terör örgütü adına cezalandırma/yargılama eyleminin kayda alındığı” ifadeleri kullanıldı.

“CEZALANDIRMA ADI ALTINDA FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ”

Şüpheli U.Y’nin videoyu çeken kişi olduğu anlatılan sevk yazısında, “Buradaki amacının diğer uyuşturucu satıcılarına gözdağı vermek ve terör örgüt içerisinde faaliyet gösteren diğer şahıslara bu eylem ile ilgili bilgilendirme yapmak” denildi. Şüphelinin yakalanacağını anlayınca deşifre olmamak için videoyu sildiği anlatılan sevk yazısında, “PKK/KCK silahlı terör örgütü adına cezalandırma adı altında örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir” denildi.

'ASKERDEN YENİ GELDİ'

Şüphelilerin avukatı ise hakimlik sorgusunda şüpheli U.Y’nin askerden yeni geldiğini, terör örgütü üyesi olsa askerlik görevini de yapmayacağını söyledi. U.Y’nin olayla ilgisinin olmadığını söyleyen avukat her iki şüphelinin de serbest bırakılmasını talep etti.

Yapılan sorgulamanın ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheliler M.Ö ve U.Y’nun  “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 13:31
  1. PKK
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Sulh Ceza Hakimliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
    1. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit..
    2. Kelkit’te deprem! Kaymakam yaralandı
    3. UEFA'dan Türkiye mesajı
    4. Derbi soruşturmasında ilk karar!
    5. Reel sektöre düşük maliyetli büyük..
    6. Ankara'da hareketli dakikalar!
    7. Çipras'tan küstah açıklama:..
    8. Gümüşhane'de korkutan deprem
    9. Yerli kripto para borsası açıldı
    10. Melih Gökçek bombayı patlattı: 100 bin..
    11. Nefes Kredisi’nde fırsat devam ediyor
    12. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çelik:..
    13. Emniyet kemeri susturucusu..
    14. Ekonomimiz için itici güç olacak
    15. Bakan Nihat Zeybekci’den ‘seçim..
    16. Erdoğan, 55 ilde miting yapacak
    17. Malatya'da FETÖ sanığı eski doktora..
    18. TÜİK olarak ürettiğimiz istatistiklere..
    19. YSK seçim takvimini açıkladı
    20. Türkiye bu silahı kullanmakta geç..
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    HDP Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Saadet 4 ismi oyladı! İşte o isimler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler
    Sözcü çırpınmaya başladı! Abdullah Gül'ün adaylığını bakın neye benzettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Abdullah Gül'ün seçim vaatleri belli oldu
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...
    Bomba iddia: Mustafa Kemal Anıtkabir'den çıkıp Gül'ü aday gösterse...