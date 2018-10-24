0553 313 94 23

PKK'nın infaz timi İstanbul polisi tarafından kıskıvrak yakalandı!

Bölücü terör örgütü PKK’nın 'infaz’ timindeki teröristlerden 5’i İstanbul’da düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Tutuklanan teröristlerin, 39 yaşındaki Ayhan Kökbalık adlı bir vatandaşı iki yıl önce silahla katlettiği öğrenildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 12:03
PKK'nın infaz timi İstanbul polisi tarafından kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgilere göre olay, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra, 17 Temmuz 2016'da Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Şerbetçi Sokak üzerinde meydana gelmişti. Yolda tek başına yürüyen Ayhan Kökbalık'ı (39), yüzleri maskeli silahlı kişiler kurşun yağmuruna tutularak öldürülmüş, PKK'lı oldukları belirlenen silahlı saldırganlar, olayın ardından kayıplara karışmıştı.

İki yıl boyunca izleri sürüldü

Üzerinden 2 yılı aşkın süre geçen olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayhan Kökbalık'ın PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir infaz timi tarafından öldürüldüğünü belirledi. Kökbalık'ın infazını gerçekleştirdiği ileri sürülen örgüt üyelerini adım adım izleyen terör polisi, ölüm kararının alındığı toplantıya bizzat katılan ve saldırını yapıldığı dönemde PKK içinde sorumlu düzeyde yer alan toplam 19 hücre üyesini belirledi. Aranan 19 şüpheliden 10'unun cezaevinde tutuklu olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, firari durumdaki 9 örgüt üyesinin yakalanması için 20 Ekim'de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon gerçekleştirdi.

5 terörist yakalandı

İstanbul'da çok sayıda ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü PKK'nın ‘infaz' timinde yer alan 5 terörist yakalandı. Yakalanan teröristler polisteki sorgularının ardından dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, örgütün şehir yapılanmasındaki firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 12:03
  1. PKK
  2. İstanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O isim için kırmızı bülten çıkarıldı!
    1. O isim için kırmızı bülten çıkarıldı!
    2. Türkiye'nin tepkisi sonrası..
    3. İran Suudi Arabistan'ı topa tuttu!
    4. Uçaktaki tacizci kendini böyle..
    5. Melih Gökçek MHP’nin Ankara adayı mı..
    6. Tesbihçi Hüseyin Amca vefat etti
    7. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali..
    8. MHP'den Melih Gökçek bombası!
    9. Guardian'dan çarpıcı yorum: Selman'ın..
    10. PKK'nın infaz timi enselendi
    11. Ravcı: Galatasaray yenilmeyecek bir..
    12. Danıştay Başkanı'ndan ant açıklaması
    13. Vahşet! Kulakları ve ayaklarını kesip..
    14. Saddam'ın koruması Türkiye'de ölü..
    15. Dinlenme tesislerinde mescid sıkıntısı..
    16. Hac parası ne kadar 2019 hac kayıt..
    17. Galatasaray'ın Schalke maçındaki..
    18. MHP’nin gazetesi, ittifak tartışmasını..
    19. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    20. ABD'den sivil katliam! Aralarında 3..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur