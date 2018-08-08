TSK duyurdu: PKK'nın Hakurk ve Zap'taki sığınakları imha edildi
Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonda teröristlerin sığınak ve barınakları imha edildiği bildirdi08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerinde PKK'lılara ait sığınakların imha edildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 07 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
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