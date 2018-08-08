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TSK duyurdu: PKK'nın Hakurk ve Zap'taki sığınakları imha edildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonda teröristlerin sığınak ve barınakları imha edildiği bildirdi

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
TSK duyurdu: PKK'nın Hakurk ve Zap'taki sığınakları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerinde PKK'lılara ait sığınakların imha edildiğini açıkladı. 

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 07 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:08
  1. TSK
  2. Hakurk
  3. ZAP
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  6. operasyon

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