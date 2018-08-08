TSK duyurdu: PKK'nın Hakurk ve Zap'taki sığınakları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerinde PKK'lılara ait sığınakların imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 07 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."