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PKK'nın gözü dönmüş sözde yöneticileri, kadın teröristleri ölüme itiyor

Bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor- Kadın teröristler, cinsel istismardan kurtulmak için son çare olarak intihar ediyor- Teslim olduktan sonra örgüt içinde yaşananları anlatan PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın koruması terörist, Dilan isimli teröristin Karayılan'ın tecavüzüne uğrayınca el bombasıyla intihar ettiğini anlattı- "Zilan Dicle" kod adlı kadın terörist, "Beritan Hilal" kod adlı teröristin sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini belirtti

19 Şubat 2019 Salı 11:11
PKK'nın gözü dönmüş sözde yöneticileri, kadın teröristleri ölüme itiyor

ANKARA (AA) - Bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, örgüt içerisinde kadınlara uygulanan cinsel istismar ve tecavüz olaylarının boyutunu gözler önüne seriyor.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Karayılan">Murat Karayılan'ın 2002-2003 yıllarında korumalığını yapan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiği ifadede, "İstanbullu Dilan uzun boylu, sarışın ve zayıftı. Karayılan">Murat Karayılan'ın tecavüzüne uğrayınca el bombasıyla intihar etti." dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist, PKK içinde yaşanan çirkinliklere ilişkin "Kandil'e ayak bastığımın ikinci gecesi tecavüze uğradım. Sabahleyin sorumluya söyledim. 'Olayı gel bana anlat' diyerek götürdüğü kendi sığınağında o da bana tecavüz etti." ifadesini kullandı.

- Tecavüz olaylarının üzeri kapatılıyor

Geçen yıl yakalanan terörist C.K, bölücü terör örgütü PKK içinde kadın teröristlere tecavüz eden ve cinsel saldırıda bulunan sözde üst yönetimdekilerin herhangi bir ceza almadıklarını ve olayların kapatıldığını söyledi.

Teröristlerden K.A. ise ifadesinde, "Örgüt içindeki elebaşları, kadın teröristlere cinsel istismarda bulunuyor. Orada bunu engelleyecek bir güç yok. Bu konuda mağdur olduğunu bildiğim çok kadın var. Bu kadınlar örgütün çirkin yüzünü görüp en sonunda PKK'dan kaçtılar." dedi.

Geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist R.Ç. de nöbet tuttuğu sırada erkek teröristin kendisini önce elle ve sözle taciz ettiğini, daha sonra da tecavüz girişiminde bulunduğu anlattı. Kadın terörist, bunun üzerine örgütten kaçtığını ifade etti.

"Zilan Dicle" kod adlı kadın terörist, "Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocuğundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördüğünü söyleyerek ağlıyordu. Geçen yıl Bole kampında el bombasıyla intihar ettiğini duydum. Daha sonra bu kişinin 'Beritan Hilal' kod adlı Zeynep olduğunu ve sürekli tecavüze uğradığı için intihar ettiğini öğrendim." ifadesini kullandı.

- Örgüt içerisindeki tecavüz vakaları yeni değil

Terörist ifadelerinden elde edilen bilgilere göre, PKK'lı kadın teröristler, örgütün terör eylemlerinde bulunmaya başladığı dönemden beri erkek teröristlerin istismarına maruz kalıyor.

Kadın terörist "Mardinli Rojin", 1995'te Suriye'ye örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanına gönderildiği süreçte sözde üst yönetimden H.A'nın tecavüzüne uğradı. Kadın terörist, 6 aylık hamile olduğu öğrenilince Öcalan'ın talimatıyla canlı canlı Dicle Nehri'ne atılarak öldürüldü.

Örgüt içinde yaşananları anlatan kadın terörist B.A ise 1994'te bir erkek terörist tarafından hamile bırakılan terörist S.Ç'nin infaz edildiğini, bir başka kadın teröristin de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi terörist Osman Öcalan ile ilişki yaşadıktan sonra intihar ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:11
  1. bölücü terör örgütü
  2. İntihar
  3. PKK
  4. tecavüz

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