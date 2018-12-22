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PKK'nın gençlik kanadına operasyon! 12 kişi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK'nın gençlik kanadına yönelik İstanbul'da 8 ilçede ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, belirlenen 19 kişiden 12'si yakalandı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:02
PKK'nın gençlik kanadına operasyon! 12 kişi yakalandı

İstanbul ve Mardin’de, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik kanadına düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Örgütün gençlik hareketi DGH hücresine operasyon

Alınan bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde bölücü terör örgütü PKK adına kentte araç yakma ve işyeri kundaklama eylemlerine karıştıkları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 19 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul’da 8 ilçede ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün gençlik hareketi DGH hücresine mensup 19 şüphelinin yakalanması için İstanbul’un Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Fatih, Zeytinburnu, Sultangazi ile Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy, Sancaktepe, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinin yanı sıra Mardin’de yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 hücre üyesi yakalandı.

Geriye kalan 7 kişi için operasyonlar sürüyor

Zanlıların kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda 1 otomatik tüfek ile bu silaha ait mermiler, örgüt propagandasını yapan dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan örgüt üyesi 12 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Öte yandan polis, adreslerinde bulunamayan 7 PKK’lının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:02
  1. Mardin
  2. PKK
  3. PKK'nın gençlik kanadı
  4. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. bölücü terör örgütü PKK
  6. PKK/KCK
  7. eş zamanlı operasyon
  8. İstanbul’un Avrupa Yakası
  9. İstanbul'un Anadolu Yakası
  10. dijital materyaller
  11. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi

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