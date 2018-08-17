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PKK'nın finans koluna ağır darbe: İstanbul'da yakalandı

İstanbul’un 2 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK’nın finans kaynakları arasında yer alan 94 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:43
PKK'nın finans koluna ağır darbe: İstanbul'da yakalandı

Alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK ile kırsalda ve şehirlerde mücadeleye devam eden güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün önemli gelir kaynağını da engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda yurda yasa dışı yollardan sokulup iç piyasaya sürülmek üzere sigara kaçakçılarına yönelik 3 ve 13 Ağustos tarihlerinde 2 ayrı operasyona imza attı.

ÇAKIL YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYONUNA GİZLENMİŞ 38 BİN 580 PAKET SİGARA

3 Ağustos’ta Ataşehir'de yürütülen bir operasyonda, takibe alınan bir tırın kasasındaki yüklerin arasında gizlenmiş 56 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan kaçakçılık polisi, 13 Ağustos Pazartesi günü Arnavutköy'de 20 ton çakıl yüklü bir hafriyat kamyonunun dorsesinde özel bölmelerle gizlenmiş 38 bin 580 paket sigara tespit etti. Kamyondaki çakılları belediye yetkililerinin gösterdiği uygun araziye boşaltan emniyet güçleri, özel bölmelerle gizlenmiş binlerce paket kaçak sigaraya da el koydu. Her iki operasyonda 7 kaçakçı gözaltına alınırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İÇ PİYASAYA SÜRÜLMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Güvenlik kaynakları, yurda yasa dışı yollarla sokulan kaçak sigaraların büyük bölümünün İran, Irak ve Suriye’den getirildiğini belirtti. Operasyonun, bölücü terör örgütü PKK’nın önemli gelir kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına vurulan önemli bir darbe olduğu ifade ediliyor. Sigara kaçakçılığına yönelik önceki yıllarda örgütün Irak ve İran topraklarında oluşturduğu sözde gümrük noktalarıyla kaçakçılardan 'vergi' adı altında haraç aldığı biliniyordu.

Güvenlik yetkilileri, terör örgütünün en fazla finans sağladığı suçlardan birisinin sigara kaçakçılığı olduğunu ileri sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 16:43
  1. İstanbul
  2. PKK
  3. kaçak sigara
  4. finans kaynağı

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  • SADEROCISADEROCI8 dk önce
    ...SADRAZAM LOKUMU BASIN GÜMLESIN .BUNLARIN ANLIYACAGI DILDEN KONUSACAKSIN YOKSA BUNLARA ANLATMASI MÜMKÜN DEGIL.
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