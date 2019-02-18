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PKK'nın çocuk ve kadın istismarı

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK içindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını, çocukların örgüt saflarında savaştırıldığını bir kez daha ortaya koydu- Örgüt, insanlık dışı olayları şikayet eden teröristleri ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlayıp sözde örgüt cezaevine gönderiyor- Tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmaları engellenmeye çalışılan teröristlerden bazıları ölümü göze alarak kaçarken bazıları da intihar girişiminde bulunuyor

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
PKK'nın çocuk ve kadın istismarı

ANKARA (AA) - Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadeleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK içindeki kadın ve çocukların acımasızca cinsel istismar ve tecavüze uğradığını, çocukların örgüt saflarında savaştırıldığını bir kez daha ortaya koydu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan ve aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu birçok elemanını kaybeden bölücü terör örgütünde kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar ve tecavüz olayları örgütün kirli yüzünü gözler önüne seriyor.

Örgüt içinde yaşananlar, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

E.A. isimli teröristin tecavüzü sonucu hamile kaldığını belirten kadın terörist, örgütün doğan çocuğa Avrupa'da satmak üzere el koyduğunu ve olay sonrası kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.

Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil'deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını dile getiren "Amed" kod adlı başka bir terörist de özellikle Karayılan">Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düşkünlüğünün herkes tarafından bilindiğini ve örgütteki herkesin bu isimlerden nefret ettiğini anlattı.

Güvenlik güçlerine 2017'de teslim olan PKK'lı terörist M.L.G. de 2016'da 16 yaşındayken PKK'nın Zap kampında kaldığı mağarada tecavüze uğradığını, şikayet etse de ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlanıp sözde örgüt cezaevine gönderildiğini belirtti. Terörist, PKK içinde başka cinsel istismar vakalarına da şahit olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018'de teslim olan terörist G.C. de başka bir teröristin, çocuk yaştaki kıza tecavüz ettiğini ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi.

- Örgüt içinde erkek çocuklar istismar ediliyor

Terör örgütü PKK'da 2003-2010 yıllarında faaliyet gösteren ve 2011'de teslim olan terörist F.T. de kan donduran ifadelerde bulundu.

Örgüt içinde erkeğin erkeği cinsel istismarına birçok kez şahit olduğunu belirten F.T, eski örgüt mensuplarının örgüte yeni katılan ve yaşı küçük erkek örgüt mensuplarına tecavüz ettiklerini söyledi.

Diyarbakır'da yakalanan bir erkek terörist de örgüte zorla katıldığını ve Suriye'de götürüldüğü kampta kendisine ve birçok çocuğa defalarca tecavüz edildiğini anlattı.

- Uyuşturucu bağımlısı kız çocukları istismara uğruyor

PKK'lı başka bir terörist de örgüt içinde özellikle kız çocuklarının bilinçli olarak uyuşturucuya alıştırılarak cinsel istismara maruz bırakıldığı itirafında bulundu.

Özellikle 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu koyularak bağımlı hale getirildiklerini belirten terörist, uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferde çocukların cinsel istismara uğradıklarını anlattı.

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldıklarını dile getiren terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldıklarını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını kaydetti. Buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, yakalananların ise infaz edildiğini söyledi.

PKK tarafından 9-14 yaşlarındaki çocuklardan bir tabur oluşturulduğu, buradaki kızlardan bazılarının istismara uğradığı, bunun sonucunda intihara teşebbüs ettikleri ortaya çıktı.

Bu gruptaki kız çocuklarından bazılarına tecavüz edildiği, hamile kalanların bölgeye en yakın hastaneye götürülerek hayati tehlike riskine rağmen hamileliklerinin sonlandırıldığı belirtildi. Çocuklardan bazılarının ise travmayı atlatamayarak intihara teşebbüs ettiği belirlendi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
  1. çocuk istismarı
  2. kadın istismarı
  3. PKK
  4. tecavüz
  5. uyuşturucu

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