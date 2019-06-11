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PKK'nın Çevrimli katliamı hafızalardan silinmedi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, 12'si çocuk 7'si kadın 27 kişinin katledildiği saldırı unutulmadı - Saldırıda iki ayağını kaybeden Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey: - "O akşam insanların yakılması hala gözlerimizin önünde, unutmamız mümkün değil. Terörü lanetliyoruz. Devletimizin kararlığı sayesinde terörün sonu gelmiştir"- Hayrettin Bahşiş:- "Çevrimli, PKK'nın caniliğini, alçaklığını gösteren katliamlardan biri. Gözleri görmeyen hafızı yatağında taramışlar. 29 yıl değil, 200 yıl da geçse bu katliamı unutmayacağız"

11 Haziran 2019 Salı 11:07
PKK'nın Çevrimli katliamı hafızalardan silinmedi

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için duyulan acı ilk günkü gibi taze.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen, 12'si çocuk 7'si kadın 27 kişinin katledildiği saldırı, hafızalardan silinmedi.

Katliama tanıklık edenler ile hayatını kaybedenlerin yakınları, her yıl haziran ayında bu acıyı yüreklerinde derinden hissediyor.

- "Terörü lanetliyoruz"

Katliamda iki kardeşini, terör örgütünün farklı tarihlerde gerçekleştirdiği saldırılarda da iki ayağını kaybeden Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamı ilk gün gibi hatırladığını söyledi.

Katliamda ağabeyini ve ablasını kaybettiğini belirten Özbey, 29 yıl önce 10 Haziran gecesi saat 22.00 sıralarında bir grup PKK'lı teröristin köye saldırı düzenlediğini, 27 kişinin şehit edildiğini aktardı.

Bir evden 13 kişinin teröristlerce canlı canlı ateşe verildiğini dile getiren Özbey, katliamın hafızalarında yer ettiğini bildirdi.

Özbey, "PKK'nın, Kürtlerin savunucusu oldukları iddialarını kabul etmiyoruz. Kürtlerin savunucu asla olamazlar. Madem öyle neden Kürtleri öldürüyorlar, biz Kürt değil miyiz? Arkamda yatan 27 kişi Kürt değil miydi? Terörün dini imanı yoktur. O akşam insanların yakılması hala gözlerimizin önünde, unutmamız mümkün değil. Terörü lanetliyoruz." dedi.

Şehitlere rahmet dileyen Özbey, "Allah ülkemize huzur, esenlik getirsin. Şehitlerimize de rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Özbey, bu saldırıların son bulmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Terör örgütü bölgede yatırımları engelleyerek, insanları cahil bırakmak istiyor. Böylece dağa eleman kazandırmak niyetinde. Türkiye'nin diğer bölgelerinde yapılan hizmetlerin bir vatandaş olarak bölgemizde de yapılmasını istiyoruz fakat yatırımlar terör engeline takılıyor. Bu ülke hepimizin. Ülkemize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız. Devletimizin kararlılığı sayesinde terörün sonu gelmiştir. Büyük bir devletimiz var ve her şeyin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden gelecektir."

- "Devletimizin yanındayız"

Katliamda babasını kaybeden Emin Yıldız (35), saldırı sırasında 6 yaşında olduğunu anlatarak, o anlarda yaşananları hatırladığını belirtti.

Babasının hayatını kaybettiği anı unutamadığını, sesinin hala kulağında olduğunu dile getiren Yıldız, yaşanan acıların kolay kolay unutulmayacağını vurguladı.

Yıldız, bu acıların unutulmaması adına çocuklarına da aktaracaklarını ifade ederek, "Bu saldırıyı hiçbir zaman unutmayacağız. Akrabalarımız yakıldı, hayvanlarımız dahi yakıldı. Böyle bir vahşet yoktur. Onları vahşice katlettiler. Babam güvenlik korucusuydu. Terör örgütüyle mücadele ederek, şehit düştü. Ağabeyim de terör saldırısında şehit oldu. 13 akrabamız katliamda yakılarak şehit edildi." şeklinde konuştu.

PKK'nın Kürtlerin de düşmanı olduğuna işaret eden Yıldız, "Bu mezarlıkta bir tane Türk yok, hepsi Kürt. Bunlar inşallah emellerine ulaşmayacaklar. Devletimizin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti bayrağının altında yaşıyorsak, devletimize sahip çıkacağız." dedi.

- "200 yıl da geçse unutmayacağız"

Saldırıda 2 amcasını ve 2 kuzenini kaybeden Hayrettin Beştaş, insanları öldürmekle kalmadıklarını, ateşe de verdiklerini söyledi.

Beştaş, "Çevrimli, PKK'nın caniliğini, alçaklığını gösteren katliamlardan biri. Gözleri görmeyen hafızı yatağında taramışlar. 29 yıl değil, 200 yıl da geçse bu katliamı unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:07
  1. Çevrimli katliamı
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