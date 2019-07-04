0553 313 94 23

PKK’nın borazanlığını yapan Washington Post’a Anadolu yayıncılarından sert tepki

ABD’de Washinston Post gazetesinin geçtiğimiz günlerde bebek katili PKK’nın elebaşı Cemil Bayık’ın yazısına yer vermesi üzerine Anadolu Yayıncılar Derneği harekete geçti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
PKK’nın borazanlığını yapan Washington Post’a Anadolu yayıncılarından sert tepki

ABD’de Washinston Post gazetesinin geçtiğimiz günlerde bebek katili PKK’nın elebaşı Cemil Bayık’ın yazısına yer vermesi üzerine Anadolu Yayıncılar Derneği harekete geçti. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post’a tepki mektubu gönderecek.


Amerikan Washington Post gazetesinin skandal yazısına Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’dan kınama geldi. Burhan, gazetenin PKK elebaşlarından Cemil Bayık’ın yazısına yer vermesi hakkında, "Batı medyasının zaman zaman Türkiye aleyhtarı yazılara yer vermesi Anadolu medyası tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması büyük bir skandaldır. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post’a tepki mektubu gönderecek" dedi.


ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde olan ve başına ödül konulan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post hakkında Burhan, "Açıkça terör propagandası yapmaktadır. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post’a teröre yardım ve yataklık nedeniyle tepki mektubu gönderecektir. Bizler terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu skandal yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın skandal bir örneğini daha ortaya çıkarmıştır. 320 yerel medya adına kınadığımızı belirtirken, tüm uluslararası toplumları teröre karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkez, Haziran ayı aylık fiyat gelişmesi raporunu yayınladı
    1. Merkez, Haziran ayı aylık fiyat..
    2. İstanbul Başakşehir'de altyapı Nedim..
    3. LGBT destekçisi şarkıcının konseri..
    4. Gazikent Gençlik Merkezi yüzleri..
    5. Hafter'in sözcüsü göçmen merkezi..
    6. Uyumadan önce yoğurt yemek sağlık için..
    7. Araç sahiplerine güzel haber! İndirim..
    8. GRAFİKLİ - Afrika Uluslar Kupası'nda..
    9. Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e..
    10. Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
    11. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    12. Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç..
    13. Gram altın, 254,9 lira seviyelerinde
    14. Kartal’da çevreyi tehdit eden metruk..
    15. Çin’de hortum faciası: 6 ölü
    16. "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve..
    17. Başmakçı’da rahvan at yarışı..
    18. Antalya OSB ile Türk Kızılay arasında..
    19. Başkan Akın’dan yaz spor okullarına..
    20. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”