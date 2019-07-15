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PKK’nın bombası ile yaralanan çocuk Elazığ’a getirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu ölen kardeşinin yanında yaralanan 4 yaşındaki Bahar, helikopterle Elazığ’a getirilerek tedavi altına alındı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14
PKK’nın bombası ile yaralanan çocuk Elazığ’a getirildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu ölen kardeşinin yanında yaralanan 4 yaşındaki Bahar, helikopterle Elazığ’a getirilerek tedavi altına alındı.


Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Bahar Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP’nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Bahar ise ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen jandarmaya ait helikopterle yaralı çocuk ve ailesi olay yerinden alınarak Elazığ’a getirildi. Helikopterden alınan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.


Çocuğun ailesi ise hastane önünde fenalık geçirdi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:14
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