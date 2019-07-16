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PKK’nın bombası ile ölen 2 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 ve 4 yaşındaki kardeşler son yolculuğuna uğurlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 15:43
PKK’nın bombası ile ölen 2 çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristler tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 ve 4 yaşındaki kardeşler son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, dün İlçeye bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasına meydana gelmişti. Gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye önceden yerleştirdiği EYP’nin üzerine bastı. Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.


Yaşamını yitiren 2 çocuk için Ovacık ilçesinde Munzur Baba Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Alevi dedesi tarafından deyişler okunduğu cenaze de aile yakınları da Kürtçe ağıtlar yaktı. Daha sonra 2 kardeş için cenaze namazı kılındı. Ardından çocukların cenazeleri alınarak Çakmaklı köyüne götürülüp defin edildi. Cenaze töreni sırasında baba Ekber ile anne Cevriye Güloğlu ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşı döktü. Vali Tuncay Sonel, baba Ekber’in koluna girerek sürekli teselli etmeye çalıştı.


TöreneVali Tuncay Sonel’in yanı sıra HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, İlçeKaymakamı Selçuk Haskırış, İlçeBelediye Başkanı Mustafa Sarıgül, çocukların ailesi, yakınları ve ilçe sakinleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.


8 yaşındaki Ayaz, Ovacık Şehit Onur Alan İlkokulu 3. Sınıfı bitirdiği, Minik Nupelda’nın ise Ovacık Anaokuluna kaydının yaptırıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:43
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