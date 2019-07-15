PKK’nın bombası 1 çocuğu öldürdü, 1’ini ağır yaraladı Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından araziye döşenen EYP’nin patlaması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kardeşi ise yaralandı.

Olay İlçeye bağlı Bilgeç Köyü kırsalındaki bir yaylada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yaylada gezintiye çıkan kardeşler 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Bahar Güloğlu’nun bastığıterör örgütü PKK’lı teröristlerin araziye yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcı patladı. EYP’nin patlaması sonucuçocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Bahar ise ağır yaralandı.

Yaralı çocuk için bölgeye helikopter, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralı çocuğun helikopterle Elazığ’a getirileceği öğrenildi.

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