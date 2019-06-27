"PKK'nın, Almanya'da Türklere karşı işlediği suç sayısı arttı"

LAHEY (AA) - Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), terör örgütü PKK'nın, Almanya'daki Türk kurumlarına, camilere ve dükkanlarına yönelik işlediği suç sayısında ciddi artış olduğunu bildirdi.



Europol'ün internet sitesinde "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2019 Raporu" açıklandı.

Raporda, "Almanya'da Türk kurumları, camileri ve dükkanlarına karşı suç sayısında önemli bir artış oldu." ifadesi yer aldı.

- Aşırı sol ile PKK iş birliği içerisinde



Almanya'daki saldırıların, Türkiye'nin 2018'de yürüttüğü Afrin harekatına karşı bir intikam eylemi olarak nitelendirilen raporda, aşırı sol gruplar ile PKK iş birliğine dikkat çekildi.

Raporda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşırı solcu gruplar ile PKK terör örgütü arasındaki bağın ve dayanışmanın güçlendiği ifade edilerek aşırı solcu grupların PKK terör örgütünün yaptığı eylemlere katılarak destek verdikleri kaydedildi.

- Avrupa'da PKK terör örgütüne para toplanıyor

Avrupa'daki PKK üyeleri ve sempatizanlarının yıllık fon kampanyası ile üyelik aidatları topladığı ve yayın sattığı vurgulanan raporda, PKK'nın, Kürt işletme sahiplerinden zorbalıkla para topladığına işaret edildi. Bu bağlamda, Belçika mahkemesinin geçen yıl 4 kişiyi mahkum ettiği aktarıldı.

Raporda PKK terör örgütünün, Suriye'deki uzantılarına lojistik ve finansal destek sağladığı da belirtildi.

Ayrıca raporda PKK üyelerinin örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına karıştığı vurgulandı.