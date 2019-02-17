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PKK’nın 14 yıl önceki Kuşadası saldırısında hayatlarını kaybeden 3 genç sivil şehit sayıldı

Kuşadası’nda 14 yıl önce PKK’lı teröristlerin minibüse gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden Deniz Tutum (21), Ufuk Yücedeniz (23) ve Eda Okyay’ın (24) aileleri tarafından “şehit“ sayılmaları için verdikleri mücadele sonuçlandı.

17 Şubat 2019 Pazar 13:34
PKK’nın 14 yıl önceki Kuşadası saldırısında hayatlarını kaybeden 3 genç sivil şehit sayıldı

Kuşadası’nda 14 yıl önce PKK’lı teröristlerin minibüse gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden Deniz Tutum (21), Ufuk Yücedeniz (23) ve Eda Okyay’ın (24) aileleri tarafından “şehit“ sayılmaları için verdikleri mücadele sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı’nın davayı geri çekmesinin ardından terör saldırısında hayatlarını kaybeden 3 genç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sivil şehit sayıldı.


Kuşadası’nda, 16 Temmuz 2005 tarihinde, Kadınlar Denizi’ne giden minibüste patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda, 21 yaşındaki Deniz Tutum, 23 yaşındaki Ufuk Yücedeniz, 24 yaşındaki Eda Okyay, 17 yaşındaki İrlandalı turist Tana Whalen ve 21 yaşındaki İngiliz turist Helyn Bennett hayatını kaybetti. Bombalı saldırıda ayrıca 13 kişi de yaralandı. Saldırıdan yaklaşık 9 ay sonra eylemi gerçekleştiren M.S.K., Elazığ’da yakalandı. İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan M.S.K.’ye, 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Saldırıda ölen Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz ve Eda Okyay’ın aileleri de Aydın İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Yargılama sonrasında mahkeme, ölenlerin anne ve babalarına 30’ar bin TL, kardeşlerine ise, 10’ar bin TL tazminat ödenmesine kadar verdi. Birer çocukları daha bulunan aileler, karar doğrultusunda, 70’er bin TL tazminatı aldı. Tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığının o tarihteki avukatları ise karara itiraz ederek temyize götürdü.


Dosyayı inceleyen Danıştay 10’uncu Dairesi, terör saldırısında “Devletin hizmet kusuru olmadığı” gerekçesiyle kararı bozdu ve tazminat ödenmesine gerek olmadığını belirtti. Davaya yeniden bakan Aydın İdare Mahkemesi de 70’şer bin TL tazminata hükmettiği önceki kararında direnmeyip, Danıştay’ın bozma gerekçesine uydu, tazminat ödenmemesi kararı verdi. Mahkeme kararıyla ikinci şoku yaşayan ailelerin tek seçeneği ise, kararı bozan Danıştay’a yapacakları itiraz oldu. Bunun üzerine aileler, Danıştay’a itiraz başvurusunda bulundu ancak Danıştay 15’inci Dairesi, bu talebi de reddetti. Danıştay’a yapılan karar düzeltme talebinin de kabul edilmemesi nedeniyle yeniden şok yaşayan aileler, evlatlarını kaybetmenin acısı yanında büyük de bir ekonomik yükün altına girdi ve yerel mahkemenin kararının ardından hesaplarına yatırılmış olan 70’er bin TL parayı, faiziyle birlikte geri ödemekle karşı karşıya kaldı.


Bakan Soylu davayı geri çektirdi


Yaşadıkları acının yanında hukuk mücadelelerinden sonuç alamayan ailelerin durumunun Türkiye gündemine gelmesinin ardından devreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu girdi. Bakan Soylu incelemenin ardından davanın geri çekilmesi talimatını verirken, ailelerinin 14 yıllık mücadeleleri de sevindiren gelişmeyle sonuçlanmış oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun girişiminin ardından bu kez devreye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girdi. Dosyayı yeniden inceleyen Aile Bakanlığı terör saldırısında hayatlarını kaybeden 3 genci, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında sivil şehit olarak resmen kabul etti. Her iki bakanlığın kararlarının ardından terör saldırısında hayatını kaybeden Eda Okyay için işlemler tamamlanırken, diğer iki gencin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:34
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