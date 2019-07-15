PKK’lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kerkür askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında PKK’lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, helikopter ile Şırnak Askeri Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.

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