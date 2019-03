PKK’lıların kaçırdığı polisten 4 yıldır haber alınamıyor

Bingöl karayolunda PKK’lı teröristler tarafından arabası durdurularak kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından 24 Temmuz 2015’te Diyarbakır-Bingöl karayolunda aracı durdurularak kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın ailesi, çocuklarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. 4 yıldır evlatlarının bulunmasını bekleyen aile, oğulları öldüyse cesedinin dahi PKK’lıların elinde kalmasını istemediklerini dile getirdi. Kaya’nın ağabeyinin düğününe katılmak için yola çıktığı sırada PKK’lılar tarafından kaçırıldığını belirten aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Oğlumuzun ölüsünü ya da dirisini versinler, bir parçası bile onlarda kalmasın. HDP Kürtleri savunuyormuş. Ben Kürt bir aileyim, neden o zaman haince, kalleşçe kaçırdılar. Bunların gerçek yüzünü ben biliyorum” dedi.

“Çocuklarımızı devletimize hayırlı evlatlar olarak yetiştirdik”

Tüm evlatlarını vatana, millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirdiklerini belirten acılı aile, çocuklarından bir haber almak istiyor. Terörle mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonları gururla takip eden aile, oğullarından gelecek müjdeli haberi duymak için 4 yıldır bekliyor. Türkçe bilmeyen ve Kürtçe konuşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım isteyen Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, 4 yıldır oğlundan bir haber beklediklerini kaydederek, evlat hasretinin son bulmasını istedi.

“HDP’liler biz aldık dedi”

Yaşadıkları acı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan baba Şehmus Kaya, olayın 24 Temmuz 2015’de saat 18.30 da büyük oğlunun kınası öncesinde yaşandığını anlattı. Baba Kaya, “Abalı Karakolu’nun orada oğlum PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldı. Bana Vedat’ı kaçırdılar dediler. 4 saatte olay yerine yetiştik, asker vardı, bırakmadı gece. Zaten oğlum polisti, izinleri yoktu ve ağabeyinin düğünü için yola çıkmıştı. Ben bunu ihbar edenlerin Derik’ten olduğunu düşünüyorum. HDP’den biri ile görüştüm ve biz aldık dedi, bizim elimizdedir. Onların dediğine göre iki ayrı mezarlık var, onlar şehitlik onlara göre, birine gittik ama insanlar var, PKK kampı gibi bir yer. Annesi dedi ’Sen içeri gelme’ dedi, mezarlık kapısında Lice’de bekledik. Dediler oğlunuz PKK’lıların elinde, 5-10 gün soruşturma yaparlar bırakırlar, 4 sene geçti” diye konuştu.

“Hiçbirinden korkmuyorum ama oğlumu kalleşçe kaçırdılar”

Her gece oğlunun resmine bakarak bir haber beklediklerini söyleyen acılı baba, “Umudumuz yok, her gece böyle karşıma çıkıyor, her gece aklımızda. Ama ben bunlara teslim olmam. Kendi evimi, ailemi bırakmışım, geldim. Benim tarlam, her şeyim vardı. Hamallık yaparak hepsini okuttum. 9 çocuğumu okuttum, hala da okutuyorum. Hiç kimseden korkmuyorum ama benim oğlumu böyle kalleşçe tuzağa düşürmek hainlik. Ben kendi arabamı göndermedim, arabam bellidir, ona özel bir araba kiraladım. Oğlum polis olduğu için tehdit ediliyordum. Bütün Tepebaşı Mahallesi ’Senin oğlun polistir, Derik’te kaç ailenin çocuğu polistir, bir ya da iki, o da gizlidir, senin çocuğun buraya gelse kabul etmeyiz.’ Tehditler çoktu ben hiç aldırmadım, korkmadım” şeklinde konuştu.

“Kemikleri orada kalsın istemiyoruz”

PKK’ya tahammülleri olmadığını, oğlunun sağ veya diri bir parçasının orada kalmasını istemediklerini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"Oğlumu şehit etmişlerse ya da edilmemişse orada kalsın istemiyoruz. Bir ayakkabımızı bırak, şehit olmuşsa kemiklerini bile orada bırakmak istemiyoruz. Gelsin 9 tane evladım var, evime bomba koysun korkan namerttir, ama bu kalleşçe. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanını sürekli izliyorum. Terörle mücadelesine hayranız. HDP terörle bir alakamız yok diyor, nasıl yok? O zaman çık karşımıza bende Kürt’üm, o zaman neden benim oğlumu kaçırıyorsun polis oldu diye. 9 çocuğum var, 9’unu da okuttum, okutmaya devam ediyorum.”