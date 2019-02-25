PKK’lılardan Avrupa Konseyine saldırı: 3 polis yaralı Fransa’nın Strazburg kentinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen terör örgütü PKK destekçileri, Avrupa Konseyi binasına saldırdı.

Fransa’nın Strazburg kentinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını isteyen terör örgütü PKK destekçileri, Avrupa Konseyi binasına saldırdı. Olaylarda 3 polis yaralanırken, saldırıda fişek ve el yapımı patlayıcılar kullanan 40 kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binası, PKK sempatizanlarının hedefi oldu. Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını talep eden yüzleri kapalı PKK’lı saldırganlar, Avrupa Konseyi binasına fişek ve el yapımı küçük patlayıcılarla saldırdı. Polis, saldırıda 3 polisin yaralandığını ve 40 terör destekçisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son saldırıyla birlikte 2018 yazından bu yana Avrupa Konseyi binasına üç kez PKK saldırısı oldu. Saldırılara rağmen Fransa, PKK’ya destek yürüyüşlerine izin veriyor.

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