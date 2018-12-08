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Paris'te PKK'lılar sokağa indi, eylemcilere taktik öğretti!

PKK'lı teröristlerin de aralarına karıştığı Sarı Yelekliler, kaldırım taşlarını sökerek polislere saldırıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:10

Fransa'da halk, akaryakıt zammını protesto etmek için sokağa çıktı. Ülkedeki hayat pahalılığının artmasını eleştiren eylemcilerin arasında, başta PKK'lılar olmak üzere marjinal gruplar da katıldı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akaryakıta gelen zammı geri çekmesine rağmen ikna olmayan göstericilerin sokakları terk etmemesini fırsat bilen PKK yandaşları, en iyi bildikleri işi yapmak başladı. 

Kaldırım taşları sökülüyor

Terör örgütü PKK yandaşlarının da katıldığı eylemlerde; göstericiler, kaldırım taşlarını sökerek polise saldırmaya başladı.

PKK yandaşlarından öğrenilen bu taktik, polisi zor durumda bıraktı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:12
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