PKK'lılar İsveçli vatandaşı linç etti

İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları sırasında yürüyüş düzenleyen PKK'lı teröristler, yürüyüşe tepki gösteren bir İsveç vatandaşını linç etti.

PKK'lı teröristlerden biri tarafından kaydedilen görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör destekçisi Batı'ya yönelik "Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Mayın tarlasında geziyor, koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokar." sözlerini akıllara getirdi.