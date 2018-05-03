PKK'lılar İsveçli vatandaşı linç etti
İsveç'te 1 Mayıs kutlamaları sırasında yürüyüş düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları, İsveçli bir kişiye saldırdı.03 Mayıs 2018 Perşembe 22:45
İsveç'in Göteborg kentinde düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları sırasında yürüyüş düzenleyen PKK'lı teröristler, yürüyüşe tepki gösteren bir İsveç vatandaşını linç etti.
PKK'lı teröristlerden biri tarafından kaydedilen görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör destekçisi Batı'ya yönelik "Terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan ülkelere sesleniyorum. Mayın tarlasında geziyor, koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokar." sözlerini akıllara getirdi.
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