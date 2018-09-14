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PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER tepelerine bindi

JÖPER timleri Giresun'da arazide ateş yakıp çaldıkları kuzuyu çevirirken fark ettiği 3 teröristten birini etkisiz hale getirdi. 2 terörist ise aranıyor.

14 Eylül 2018 Cuma 08:23
PKK'lıar kuzu çevirirken JÖPER tepelerine bindi

Kış üstlenmesi için Tunceli'den bölgeye yeni sızdıkları tahmin edilen grubu etkisiz hale getirmek için insansız hava araçlarının desteğiyle arama tarama faaliyetleri sürerken, dün Giresun'un Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalında çıkan çatışmanın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

JÖPER'DEN KAÇMAZ

JÖPER timleri, 1600 rakımlı tepedeki kırsal alanda iz sürerken, 3 teröristi fark edildi. Bunun üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

KUZU ÇEVİRME YAPIYORLARDI

Arazide ateş yakıp bir işletmeden çaldıkları kuzu etini pişiren teröristlere güvenlik güçleri 'Teslim ol' çağrısında bulundu.

1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristler ateş açınca çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist öldürüldü, diğer 2'si ise ani bastıran sisi de fırsat bilip kaçtı.

ELE GEÇİRİLENLER

Öldürülen teröristle birlikte silah, el bombası, mermi, USB bellek ve mikro SD kart çıktı. Yaşam, ilk yardım ve gıda malzemeleri ile Güllüce köyünde bir işletmeden çaldıkları 90 kilogram et de ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen malzemeler üzerinde incelmeleri sürdürürken, USB bellek ve SD kart da mercek altına aldı.

Çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yaşam ve gıda malzemelerini bırakarak kaçan diğer 2 teröristin, bu nedenle zor duruma düştüğü belirtildi.

JÖH VE PÖH DE DEVREDE

Öte yandan, bölgede 3'erli gruplar halinde varlıkları bilinen teröristlerin kaçabileceği güzergahlarda da önlem alındı. Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin de katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:23
  1. Tunceli
  2. JÖPER
  3. Giresun

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