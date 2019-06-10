PKK'lı teröristlerin katlettiği 27 kişi unutulmadı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 29 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi için anma töreni düzenlendi.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, terör örgütünün Çevrimli köyünde 29 kişiyi katlettiğini anımsatarak, "PKK'nın derdinin Kürtlük olmadığını" vurguladı.

"Terör örgütü buradaki insanları kendilerinden saymadı ki onları zalimce, alçakça katletti." diyen Efendioğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki insanlar köylerine, memleketlerine, al bayrağımıza sahip çıktılar onlara fırsat vermediler. Bundan dolayı hem şahsım hem de milletim devletim adına teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü, namusa, çocuklara, bayrağa, bütün kutsallarımıza göz dikecek hainlikte. Bunu nesillerimize iyi anlatmamız gerekiyor ki aynı tuzağa düşmeyelim. Hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz."

- "Bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız"

Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey de yaşanan saldırıyı ilk gün gibi hatırladıklarını belirterek, asla da unutamayacaklarını aktardı.

Özbey, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün yaptığı vahşetin hepimiz farkındayız. Eğer bu Kürt davası ise bu insanlar da Kürt idi. Bunlar Kürtlerin düşmanıdır. Kürtlükle hiçbir alakaları yok. Burada şehit edilenler çocuktu, yaşlıydı, kadındı. Sonuna kadar devletimizin yanındayız. Bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız."

Törene, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Güçlükonak Kaymakamı Serhat Doğan, Güçlükonak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ, Şehit ve Gazi Aileleri Konfederasyon Başkanı Mehmet Güngör, İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



