0553 313 94 23

PKK'lı teröristlerin inleri imha edildi

Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:26
PKK'lı teröristlerin inleri imha edildi

Diyarbakır'ın Hani, Kulp ve Silvan ilçelerinde terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hani, Kulp ve Silvan ilçeleri kırsalında önceki gün başlatılan operasyon akşam tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi amacıyla kullandıkları tespit edilen 8 sığınak ortaya çıkarıldı.

Sığınaklarda toprağa gömülü bidonlar içerisinde, 3 kaleşnikof piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 6 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, bin 51 fişek, 5 makineli tüfek mayonu, 5 şarjör, susturucu aparatı, 4 kask feneri, 500 litrelik su tankı, akü, 2 küçük tüp ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

İnler imha edildi

Kulp ilçesine bağlı Ayhan mahallesinde evinde duvara asılı terörist fotoğrafı bulunan H.A "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Operasyon bölgesinde yapılan yol kontrollerinde 190 kişi ve 32 aracın sorgulamaları da yapıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:26
  1. Diyarbakır
  2. Hani
  3. Kulp
  4. kulp ilçesi
  5. pkk
  6. pkk mağara
  7. pkk sığınak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Askerlik emekli yaşını öne çeker
    1. Askerlik emekli yaşını öne çeker
    2. Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen..
    3. Miha Zajc kimdir nereli ve kaç..
    4. Dışişlerinden Güney Kıbrıs açıklaması!..
    5. Cyber Camp, üçüncü dönem mezunlarını..
    6. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    7. Engelliler daha az primle emekli..
    8. Karaya oturan gemi ihaleyle satıldı
    9. 23. EMITT Fuarı kapılarını açtı
    10. Boyun ve sırt ağrısına ne iyi gelir|..
    11. Mersin'de karaya oturan gemi ihaleyle..
    12. Yedek üyeydi... HDP'li isim tutuklandı!
    13. BM, Güneydoğu'da kadın istihdamına..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Venezuela'nın muhalif lideri Guaido..
    16. Dış ticarete "altın" destek
    17. ANALİZ - Makedonya'nın FETÖ yaklaşımı..
    18. Filistin Büyükelçisi açıkladı: İsrail,..
    19. Kısmi süreyle çalışan öğrenci sağlık..
    20. ASELSAN üretti! Büyük gemilerde..
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek