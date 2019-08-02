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PKK'lı teröristleri tedavi eden sözde sağlıkçılara operasyon!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çukur olayları sırasında yaralanan PKK'lı hainleri çalıştıkları özel sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri öne sürülen 1 doktor ve 3 erkek hemşire gözaltına alındı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:30
PKK'lı teröristleri tedavi eden sözde sağlıkçılara operasyon!

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK ile bağlantılı olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda özel sağlık kuruluşunda çalışan doktor N.S. ile erkek hemşirlereler Ş.E., A.K. ve A.T. gözaltına alındı.

Çalıştıkları sağlık kuruluşunda tedavi etmişler

Şüphelilerin, 2015- 2016 yıllarında Cizre ilçesindeki hendek ve barikat eylemleri sırasında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda yaralanan PKK'lı teröristleri, çalıştıkları sağlık kuruluşunda tedavi ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:30
  1. Cizre
  2. doktor
  3. PKK

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