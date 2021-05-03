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Gündem PKK'lı teröristlerden Hakkariye'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı
Gündem

PKK'lı teröristlerden Hakkariye'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristlerce Hakkari'nin Çukurca ilçesine havan saldırısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:56:00 -
PKK'lı teröristlerden Hakkariye'ye saldırı: 1 çocuk yaralandı

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler tarafından Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı yakınlarına havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından güvenlik güçleri atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına alırken, bölgeye insansız hava araçları yönlendirildiği bildirildi.

Saldırı sırasında araçta bulunan Serhat Duman (11) araçtaki camın basınçtan patlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Küçük çocuk, Çukurca Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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