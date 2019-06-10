PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

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