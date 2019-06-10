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PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
PKK'lı teröristler yol yapan işçilere saldırdı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 işçinin şehit olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:14
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