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PKK'lı teröristler kıskaca alındı

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri İHA’lar eşliğinde tarama faaliyetlerini sürdürürken, operasyonlar Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin dün şehit düştüğü kırsal alanda yoğunlaştı.

10 Temmuz 2018 Salı 17:49
PKK'lı teröristler kıskaca alındı

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Tunceli ve Diyarbakır’dan kalkan Kobra helikopterlerinin bölgedeki operasyonlara destek vermesi beklenirken, bugün bölgede yaşayan vatandaşlar ise olası bir hava harekatı için "ormanlık arazilere gitmemeleri, evlerinden çıkmamaları" yönünde uyarıldı.

İHA'nın haberine göre, yöre halkı biran önce operasyonların sonuçlanmasını istiyor. Yayla sakinlerinden Bilal Kaplan, "Yetkililerimize duyurmak istiyoruz biran önce operasyon olmasını istiyoruz, bizi de bu sıkıntıdan kurtarmalarını istiyoruz. Artık terörün bitmesini istiyoruz" dedi.

Bir başka yayla sakini Şaban Kaplan ise "Bu olay biran önce temize çıkmasını istiyoruz. Helikopterler gelecekti bize ‘evden çıkmayın, ormanlık alana girmeyin’ uyarısında bulundular. Şehidimiz için çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:49
  1. Tunceli
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. Giresun

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