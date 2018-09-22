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Terör örgütü PKK iki köylüyü vahşice katletti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan iki köylü, araçları yakılarak katledildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
Terör örgütü PKK iki köylüyü vahşice katletti

Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinin Pirinçli köyünde oturan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç, peynir satmak amacıyla Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıktı.

Adıyaman ve Öztunç'un uzun süre eve dönmemesi üzerine şüphelenen aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada, Adıyaman ve Öztunç'un cesetleri Doğan köyü kırsalında bulundu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİLER

Yapılan incelemede, iki kişinin PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi.

Teröristlerce öldürülen iki köylünün cesedi, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığı helikopteri ile Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Adıyaman ve Öztunç'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Pirinçli köyü mezarlığına defnedildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
  1. Siirt
  2. Adıyaman
  3. PKK
  4. Şırnak
  5. köy

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