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PKK'lı teröristler Almanya'da Türk baba kıza saldırdı! Teröriste kalkan, Türk'e kelepçe!

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ellerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavralarıyla Alexander Meydanı'ndan Brandenburg Kapısı'na yürüyen yüz kişilik PKK yandaşı, bozkurt işareti yapan Türk aileye saldırıda bulundu. Saldırıya seyirci kalan Alman polisi ise PKK yandaşları yerine Türk baba ve kızı gözaltına aldı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 20:58
PKK'lı teröristler Almanya'da Türk baba kıza saldırdı! Teröriste kalkan, Türk'e kelepçe!

Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK yandaşları Türk aileye saldırdı. Ellerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavralarıyla Alexander Meydanı'ndan Brandenburg Kapısı'na yürüyen yüz kişilik PKK yandaşı, bozkurt işareti yapan Türk aileye saldırıda bulundu.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden Berlin'e gezmeye geldiği öğrenilen Türk aile, PKK'lıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan atmaları üzerine bozkurt işareti yaptı ve "Türkiye" diye bağırdı. Bunun üzerine PKK'lılar Türk aileye saldırıda bulundu.

Alman polisi PKK'lıları izledi, Türk aileyi yaka paça gözaltına aldı

Polisin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın paçavralarının açılmasına tepki göstermemesi ve Türk aileden baba ile oğlu ve kızını orantısız güç kullanarak gözaltına alması dikkati çekti. Saldırıda bulunan PKK'lıların da birkaçının gözaltına alınması sırasında onları polise müdahale eden diğer PKK'lılar polislere küfretti ve Almanya devleti aleyhine sözler söyledi.

Paçavralarla yürüyüş yaptılar

PKK yandaşları, Almanya'nın Düsseldorf kentinde de bir araya gelerek, ellerinde yine elebaşı Öcalan'ın resmedildiği paçavralarla yürüyüş yaptı. Örgüt yandaşlarının yürüyüşü sırasında Düsseldorf polisi geniş güvenlik önlemi aldı. Gösteri yapan terör örgütü yandaşlarına çevrede yaşayan bazı Türkler tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 20:58
  1. berlin
  2. almanya
  3. pkk

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