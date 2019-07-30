0553 313 94 23

PKK’lı teröristin evinden FETÖ elebaşı Gülen’in toplatılan kitabı çıktı

Diyarbakır’da, 2017’de tutuklanan ve bu yıl adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıktan sonra adli kontrol hükümlerini ihlal eden ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan PKK’lı terörist yakalandı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:38
PKK’lı teröristin evinden FETÖ elebaşı Gülen’in toplatılan kitabı çıktı

Diyarbakır’da, 2017’de tutuklanan ve bu yıl adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıktan sonra adli kontrol hükümlerini ihlal eden ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan PKK’lı terörist yakalandı. Zanlının kaldığı iki adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve FETÖ ele başı Fetullah Gülen’in yazdığı toplatılma kararı olan kitap bulundu.


Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterirken eylem yapmak amacıyla illegal yollarla Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 20 Nisan 2017 tarihinde yakalanan ve 2019 yılında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Cihan kod adlı D.Y. isimli şahsın adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığının tespit edildiği kaydedildi. Zanlı, düzenlenen operasyonla Bağlar ilçesinde yakalanarak TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. D.Y.’nin Diyarbakır’da kaldığı adreslerde yapılan aramada, 5 adet PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılmış hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı M. Fetullah Gülen tarafından yazılmış hakkında toplatma kararı bulunan örgütsel kitap, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:38
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı için Tahran’da
    1. BAE heyeti sınır güvenliği toplantısı..
    2. Tut Belediyesi’nden Kılıçdaroğlu’na..
    3. Başkan Şahin’den yaz spor okullarına..
    4. Opel'de şikayetler bitmiyor
    5. Vatandaşlara kurban alımı ile kesimi..
    6. MSB: "Başarıyla devam eden Pençe..
    7. Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek..
    8. "Hafter hala silahla kazanabileceğine..
    9. 4 terörist daha öldürüldü
    10. Kuzey Makedonya'dan ilk hac kafilesi..
    11. Başkan Dr. Palancıoğlu “Anbar Mahalle..
    12. Esnaflar arasında kavga
    13. MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel..
    14. Pişkinliğin bu kadarına da pes
    15. Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu..
    16. Rasim Ozan Kütahyalı: Zor durumdayım
    17. ERÜ ile Kayseri Şeker Fabrikası..
    18. Keçileri kaçıramadan yakalandılar
    19. Lüleburgaz Kızılay’dan vekalet standı
    20. Mevlüt Çavuşoğlu: Beklentimiz Çin..
    21. Çukurova Racing Takımı hedef büyüttü
    22. Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde..
    23. Pazaryeri’nde buğday arpa hasadı..
    24. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    25. Kazım Kurt Belediye Başkanları..
    26. Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz..
    27. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un..
    28. Ormanda kenevir yetiştiren şahıs..
    29. Ataser Group, 1,2 milyon TL yatırımla..
    30. Cizre’de tır devrildi: 2 yaralı
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!