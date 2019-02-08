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PKK’lı teröristin Avusturyalı memuru katletmesi tepkilere neden oldu

Daha önce çeşitli suçlar işlediği için sınır dışı edilen PKK’lının tekrar iltica başvurusunda bulunduktan sonra tutuklanmaması güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi- Vorarlberg Eyalet Valisi Markus Wallner:- "Böyle birinin serbest dolaşmasına izin vermemeliyiz"

08 Şubat 2019 Cuma 15:14
PKK’lı teröristin Avusturyalı memuru katletmesi tepkilere neden oldu

VİYANA (AA) - Avusturya’nın Dornbirn kentinde PKK’lı terörist Soner Ö’nün bir memuru katletmesi tepkilere neden oldu. Sınır dışı edilen teröristin tekrar iltica başvurusu yapması ve tutuklanmaması ülkede güvenlik tartışmalarına yol açtı.

PKK’lı teröristin Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentindeki sosyal işler büro amirini çalıştığı devlet kurumunda önceki gün bıçakla saldırarak öldürmesi Avusturya'da güvenlik kaygılarına neden oldu.

Daha önce işlediği çeşitli suçlar nedeniyle sınır dışı edilen ve Schengen bölgesine girme yasağı olan 34 yaşındaki teröristin hiçbir güvenlik önlemine tabi tutulmamasını eleştiren Avusturyalılar, bu yılın başında iltica başvurusunda bulunan PKK’lının tutuklanmamasına da tepki gösterdi.

Vorarlberg Eyalet Valisi Markus Wallner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, valilik ve belediye binalarında güvenlik önlemlerini artıracaklarını ifade ederek yasal boşlukların yol açtığı olumsuzlukların İçişleri Bakanlığı tarafından giderilmesini talep etti.

Wallner, suç işlemiş, sınır dışı edilmiş ve yasa dışı yollarla ülkeye giren PKK'lı teröristin tutuklanmamasına tepki gösterdi. Wallner, "Böyle birinin serbest dolaşmasına izin vermemeliyiz. Bu yöndeki yasal boşlukları doldurmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yasaların, iltica başvurusu reddedilmiş kişilerin geldikleri ülkelerde "kötü muamele görme ihtimali" nedeniyle bulundukları ülkede kalmalarına olanak sunduğu belirtildi. PKK'lı teröristin iltica başvurusunda örgüt mensubu olduğunu ve Türk güvenlik güçlerine karşı savaştığını kabul ettiği bildirildi.

- Avusturyalı memuru boğazından bıçaklamıştı

Ülkenin Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde önceki gün terör örgütü PKK üyesi Soner Ö, tartıştığı sosyal işler büro amiri 49 yaşındaki Alexander A’yı boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

Polisten olaya ilişkin yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristin "pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla işlediği" aktarılmıştı.

PKK’lı terörist, 2009’da ülkede karıştığı çeşitli suçlar nedeniyle sınır dışı edilmişti. Terörist, hakkındaki Schengen bölgesine giriş yasağına rağmen Avusturya'da bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:14
  1. Avusturya
  2. cinayet
  3. PKK
  4. terörist
  5. Vorarlberg

YORUM YAZ

  • DURAN DEMİR DURAN DEMİR 16 dk önce
    Durun bakalım daha yeni başlıyor daha bütün avrupayı saracak avrupalı siyasetçilere duyurulur
  • UstaUsta34 dk önce
    Yeni bir oluşum gerekli . Alternatif şart.

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