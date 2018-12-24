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Yunanistan'a kaçarken enselenen PKK'lı tutuklandı

Edirne'de hudut askerleri ile jandarmanın Eskiköy'de yaptıkları müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:57
Yunanistan'a kaçarken enselenen PKK'lı tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ile jandarmanın Eskiköy'de yaptıkları müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Y. yakalandı.

Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 17:57
  1. Yunanistan'a kaçarken enselenen PKK'lı tutuklandı
  2. Edirne
  3. uzunköprü
  4. Terör operasyonu
  5. terörle mücadele
  6. Tutuklama

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