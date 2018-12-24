Yunanistan'a kaçarken enselenen PKK'lı tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.



Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ile jandarmanın Eskiköy'de yaptıkları müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Y. yakalandı.

Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.