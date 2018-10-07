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PKK'lı terörist: Bu rezalete dayanamayarak kaçtım

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan bir erkek terörist, hainlerin uyuşturucudan sadece maddi kaynak elde etmediğini belirterek başka bir maksatla daha kullandıklarını söyledi.

07 Ekim 2018 Pazar 14:12
PKK'lı terörist: Bu rezalete dayanamayarak kaçtım

Teröristin tüyler ürperten ifadesine göre, öncelikle kızlar başta olmak üzere çocuklar bilinçli olarak uyuşturucuya bağımlı hale getiriliyor.

Bağımlılığın, 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu konularak sağlandığını anlatan terörist, uyuşturucunun etkisini gösterdiği her seferinde çocukların iğfal edildiğini de ifade ediyor.

Teröristin bu rezalete dayanamayarak kaçtığını belirttiği ve ifadesinde, "Alçaklığın doruk noktası; bunlar insan olamaz" dediği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:12
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