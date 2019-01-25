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Diyarbakır'da PKK'lı hainlerin inlerine girildi

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 8 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

25 Ocak 2019 Cuma 10:46
Diyarbakır'da PKK'lı hainlerin inlerine girildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda PKK'lı hainlerin kullandıkları tespit edilen 8 mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzenekleri ve yaşam malzemeleri de imha edildi.

Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında 23 Ocak Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle jandarma komando timleriyle icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu'nun 24 Ocak Perşembe günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 1'i 25 metrekare genişliğinde, 1'i 16 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 8 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir.

Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi

Sığınakta neler bulundu neler

Bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde temas ve adli arama neticesinde 1 adet G-3 A-4 piyade tüfeği, 7 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 254 adet 7,62 milimetre G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet saatli mayın el yapımı patlayıcı devresi, 1 adet mayın el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan tol düzeneği, 2 adet el telsizi, 8 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 6'lı pil bloğu, 29 adet büyük pil, 2 adet lion pil, 29 adet kalem pil, 1 adet laptop bilgisayar bataryası, 250 metre elektrik kablosu, 1 adet led ışığa bağlı kablo, 5 metre uzunluğunda bakır kablo, 1 kilogram gübre, 3 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp ve çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ayrıca 100 kilogram un, 5 kilogram peynir, 5 kilogram pirinç, 5 adet hamur mayası, 6 litrelik kap içerisinde dondurulmuş kavurma, 15 adet muhtelif konserve, 1 kilogram çay, 6 kilogram reçel, 17 kilogram zeytin, 23 litre ayçiçek yağı, 2 margarin yağı, 9 kilogram ketçap, 1 adet bidon içerisinde bozulmuş gıda, 1 kilogram makarna, 5 kilogram pekmez, 1 kilogram reçel, 11 adet hazır çorba, 3 kilogram çokokrem, 2,5 kilogram helva, 3 adet konserve, 4 kilogram tütün, 1 adet sırt çantası, 1 adet panço, 1 adet yelek, 1 adet uyku tulumu, 4 adet battaniye, 2 adet fanila, 1 adet bere, 1 çift çorap, 1 çift eldiven, 10 çift mekap ayakkabı, 2 adet erkek iç çamaşırı, 1 adet eşofman üstü, 1 adet kolonya şişesi içerisinde silah bakım yağı ve bezi, 1 adet su matarası, 1 adet demir ocak, 1 adet üç gözlü ocak, 2 adet tüp başlığı ve hortumu, 2 adet kazan, 5 adet çaydanlık, 2 adet tencere, 1 adet yemek tabağı, 18 adet metal kaşık, 3 adet cam bardak, 1 adet çuval, 1 adet hasır, 1 adet çakmak gazı, 1 adet keser, 1 adet kürek, 1 adet branda, 1 adet sera naylonu, 3 adet boş cam kavanoz, 2 adet şampuan, 1 adet yeşil sabun, 1 adet tavla takımı, 2 adet şurup ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir" denildi.

"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde bir konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 38 şahıs ve 11 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır. İcra edilen adli arama faaliyeti esnasında evinde 1 G-3 piyade tüfeği, 7 adet şarjör ile 254 adet 7,62 milimetre çapında fişek ele geçirilen E.E. isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Diyarbakır'da teröristlerin inleri imha edildi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:46
  1. Diyarbakır
  2. Hazro
  3. Lice
  4. PKK
  5. PKK mağarası

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