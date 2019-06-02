PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.02 Haziran 2019 Pazar 10:59
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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