PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde 4 PKK’lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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