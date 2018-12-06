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PKK/KCK'ya operasyon! 14 zanlı yakalandı

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:04
PKK/KCK'ya operasyon! 14 zanlı yakalandı

Ağrı'nın Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Eleşkirt ve Taşlıçay cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, örgüte yardım ve yataklıkta bulundukları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada 3 ruhsatsız av tüfeği ve 5 tabanca, 84 av tüfeği fişeği, 223 tabanca fişeği, 14 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet, kama ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:04
  1. Ağrı
  2. PKK/KCK
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
  4. terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
  5. ruhsatsız av tüfeği
  6. örgütsel doküman

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