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PKK/KCK'ya darbe! 8 ilde düğmeye basıldı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 08:16
PKK/KCK'ya darbe! 8 ilde düğmeye basıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 ilde saat 01.00'de eş zamanlı operasyonlar başlatıldığı bildirildi.

Operasyonlar kapsamında Diyarbakır'da 80, İstanbul'da 3, Van'da 2, Şırnak, Şanlıurfa, Batman, Mersin ve Mardin'de ise birer kişi olmak üzere 90 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildiği, operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 08:16
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Mardin
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Diyarbakır
  9. PKK/KCK terör örgütü
  10. operasyon

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