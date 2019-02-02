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PKK/KCK'nın üst düzey ismi jandarmadan kaçamadı

Terör örgütün sözde yürütme konseyi üyeleriyle irtibatı olan ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu bildirilen Davut Baghestani, Mersin İl Jandarma Komutanlığının çalışması sonucu beraberindeki 3 kişiyle Adana'da yakalandı- Mersin ve Adana'da örgüt adına faaliyetler yürüttüğü tespit edilen şüphelinin, Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün uzantısı olarak kurulan sözde partinin de oluşumunda yer aldığı belirlendi

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:58
PKK/KCK'nın üst düzey ismi jandarmadan kaçamadı

MERSİN (AA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sözde yürütme konseyiyle ilişkisi olduğu ve örgüt içerisinde önemli görevlerde bulunduğu bildirilen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişiyle Adana'da yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadele ekipleri yaptıkları çalışmada, örgütün sözde yürütme konseyi üyeleriyle ilişkisi olan ve bazı dönemlerde öldüğüne dair haberler de yayımlanan Davut Baghestani'nin Adana ve Mersin'de "Canbulut Turgay" isimli sahte kimlik kullanarak örgüt adına faaliyetler yürüttüğünü belirledi.

Şüphelinin, geçmişte Irak'taki terör örgütü kamplarında örgüt mensuplarına ve kampta bulunanlara hitaben konuşma yaptığı, kullandığı sosyal medya hesapları üzerinden de terör örgütü propagandası yapmayı sürdürdüğü tespit edildi.

İsrail-Kürt Enstitüsü'nün başkanlığını da yapan, geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık da eden zanlının, İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK terör örgütünün uzantısı olarak kurulan "Suriye'nin Geleceği" adlı sözde partinin de oluşumunda yer aldığı belirlenen Baghestani'nin yakalanması için harekete geçti.

Detaylı teknik takibin ardından zanlının Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda Baghestani ile aynı evde bulunan Mahmenur A, Hakkı A. ile Enes Y. gözaltına aldı.

Ekipler, evde bulunan 3'ü Baghestani'ye ait 6 cep telefonu ve dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Baghestani ve beraberindekiler sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:58
  1. Mersin
  2. PKK/KCK

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