PKK/KCK'ya operasyon! Sözde bölge sorumlusu gözaltına alındı Mersin'de Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla PKK/KCK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu gözaltına alındı. Seçim öncesi eylem talimatı vermiş Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukurova bölge sorumlusu olduğu ileri sürülen İ.M.A.'yı, düzenlediği operasyonla merkez Akdeniz ilçesindeki bir evde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren şüphelinin, örgütün sözde Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye illerinden sorumlu olduğu ve yaklaşan seçim öncesi örgütün mahalle yapılanmasına eylem talimatı verdiği yönünde bilgiler elde edildiği öğrenildi.

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