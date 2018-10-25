THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

PKK'nın sokak eylemlerini organize eden 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın sokak eylemlerini aktif hale getirmek için propaganda ve yönlendirme yapan 9 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 12:12
PKK'nın sokak eylemlerini organize eden 9 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün sokak eylemlerini aktif hale getirmek için propaganda yapan şahısların yakalanması için arama yakalama kararı verdi.

Sokak eylemlerini aktif hale getirmeye çalışıyorlardı

Örgüt tabanını diri tutmak için sosyal medyadan yönlendirme yapan ve sokak olaylarını aktif hale getirmek istediği iddia edilen 9 şahsın yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) operasyonun düğmesine bastı. Eş zamanlı baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 

Operasyonlarda, 40 adet 9 milimetre tabancaya ait dolu fişek, terör örgütüne sözde bayrak ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin TEM şubesindeki işlemleri devam ediyor. 

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:12
  1. İzmir
  2. pkk
  3. operasyon
  4. KCK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu nasıl olur' dedi
    1. Gümüşhane'de şaşırtan kaza! Gören 'bu..
    2. Merkez Bankası’ndan bekleme sinyali
    3. İŞKUR’dan çalışan annelere aylık 400..
    4. Fuat Oktay'dan uluslararası topluma..
    5. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası..
    6. Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu
    7. Hükümetten yerlileşme atağı
    8. Öğretmene 3600 ek gösterge ne zaman..
    9. Üretim ve ihracat artacak ekonomi..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy..
    11. Terörist başı Gülen'in avukatına ret..
    12. TMMOB, AİHM'e koştu
    13. Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman..
    14. Suçunu itiraf etti! Tutuklandı
    15. Fırsatçıları, 15 Temmuz tabelası..
    16. Akit TV sunucusuna kumpas kuran..
    17. PKK/KCK'nın oyunu operasyonla bozuldu
    18. Rusya TürkAkım için yeni tarih verdi
    19. Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!