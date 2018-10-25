PKK'nın sokak eylemlerini organize eden 9 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün sokak eylemlerini aktif hale getirmek için propaganda yapan şahısların yakalanması için arama yakalama kararı verdi.

Sokak eylemlerini aktif hale getirmeye çalışıyorlardı

Örgüt tabanını diri tutmak için sosyal medyadan yönlendirme yapan ve sokak olaylarını aktif hale getirmek istediği iddia edilen 9 şahsın yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) operasyonun düğmesine bastı. Eş zamanlı baskınlarda 9 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyonlarda, 40 adet 9 milimetre tabancaya ait dolu fişek, terör örgütüne sözde bayrak ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin TEM şubesindeki işlemleri devam ediyor.