PKK/KCK'nın elebaşılarından Baghestani adliyede

MERSİN (AA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da yakalanıp kente getirilen, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyeleriyle ilişkisi olduğu ve örgütte önemli görevlerde bulunduğu belirtilen Davut Baghestani ile beraberindeki 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadele ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 10 gün önce Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde saklandığı evde yakalanan Baghestani ile Mahmenur A, Hakkı A. ile Enes Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine getirildi.

- Operasyon

Mersin İl Jandarma Komutanlığının terörle mücadele ekipleri, örgütün sözde yürütme konseyi üyeleriyle ilişkisi olan ve bazı dönemlerde öldüğüne dair haberler de yayımlanan Davut Baghestani'nin Adana ve Mersin'de "Canbulut Turgay" isimli sahte kimlik kullanarak örgüt adına faaliyetler yürüttüğünü belirlemişti.

İsrail-Kürt Enstitüsü'nün başkanlığını da yapan, geçmiş yıllarda terör örgütünün İsrail ve ABD ile görüşmelerine aracılık da eden zanlının, İsrail'de yayımladığı dergilerde örgüt propagandası yaptığı ortaya çıkartılmıştı.

Baghestani'nin ayrıca geçen yıl Suriye'nin Rakka kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı olarak kurulan "Suriye'nin Geleceği" adlı sözde partinin de oluşumunda yer aldığı tespit edilmişti.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Seyhan ilçesindeki eve düzenlediği operasyonla Baghestani ve beraberindeki Mahmenur A, Hakkı A. ile Enes Y. gözaltına alınıp Mersin'e getirilmişti.

