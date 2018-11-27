THY- Euroleague
0553 313 94 23

PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

27 Kasım 2018 Salı 14:51
PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, 21-27 Kasım'da ülke genelinde düzenlenen 480 operasyonda, 544 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ve emniyet birimlerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ülke genelinde operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen 480 operasyonda, Denizli'de 3, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 34, Ankara'da 24, Kayseri'de 2, Adana'da 16, Antalya'da 7, Gaziantep'te 9, İstanbul'da 36, Iğdır'da 8, Van'da 42, Bursa'da 14, İzmir'de 23, Siirt'te 13, Kars'ta 9, Eskişehir'de 4, Balıkesir'de 2, Aydın'da 6, Adıyaman'da bir, Erzincan'da bir, Ağrı'da 49, Konya'da 7, Bingöl'de 4, Kocaeli'de 7, Mardin'de 27, Elazığ'da 4, Tekirdağ'da 3, Hakkari'de 14, Yalova'da bir, Rize'de bir, Şırnak'ta 52, Ardahan'da bir, Malatya'da 7, Zonguldak'ta bir, Manisa'da 4, Muş'ta 23, Bitlis'te 2, Diyarbakır'da 58, Mersin'de 20, Tunceli'de de bir olmak üzere toplam 544 kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:51
  1. gözaltına alındı
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. operasyon
  4. PKK/KCK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulundu
    1. Adana'da göl suyunun çekildiği alanda..
    2. Erzurumspor, Bursaspor maçı..
    3. Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe!..
    4. Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da..
    5. MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni..
    6. Vebâlden korkun!
    7. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    8. AK Parti'li belediye başkan..
    9. "İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna..
    10. Kaşıkçı'nın cesedi aranıyordu! Karar..
    11. Belçika'da otistik kadına ötenazi..
    12. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    13. Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3..
    14. Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere..
    15. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    16. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    17. Kubbede elektron geziyor!..
    18. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    19. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    20. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları