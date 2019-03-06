PKK/KCK propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.06 Mart 2019 Çarşamba 11:38
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakarette bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 2 kişiyi aranma çalışmaları devam ediyor.
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