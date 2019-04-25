PKK/KCK davasında ceza yağdı

Malatya’da PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden yargılanan 17 sanık, 1 yıl 6 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına ‘Silahlı terör örgütü üye olmak’ ve ‘Kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından yargılanan tutuksuz sanıklar katılmazken sanık avukatları hazır bulundu.

Savcılık tarafından duruşmada verilen mütalaada sanıkların örgüte yakın bir derneğin üyesi oldukları, bu kapsamda dernek tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/KCK eylemlerine katıldıkları, yine terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine slogan attıkları, eylemlerde üniversitelerde eğitim alan gençlerin ön plana sürüldüğü ve derneğin terör örgütünün kentteki gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Mütalaada ayrıca bazı sanıkların 2015 yılında İnönü Üniversitesinde polise el yapımı patlayıcının atılması olayına da katıldıkları ve yüzlerini bez parçasıyla kapattıkları belirtildi.

Sanık avukatlarının son savunmalarının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 17 sanığa 1 yıl 6 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi.

Davada mahkeme heyeti 8 sanık hakkında beraat kararı verirken, ‘Kamu malına zarar verme’ suçundan ise tüm sanıkların beraatine hükmetti. Mahkeme, 12 sanık hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı da çıkardı.