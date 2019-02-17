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PKK’dan yakalanan 6 kişi adli kontrol ile serbest kaldı

Tekirdağ’da terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

17 Şubat 2019 Pazar 18:15
PKK’dan yakalanan 6 kişi adli kontrol ile serbest kaldı

Tekirdağ’da terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Tekirdağ İl genelinde polis ekiplerince PKK/KCK üyesi oldukları ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Y.İ., E.A., A.K., A.T., A.K. ve D.Y. isimli 6 şahıs emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 18:15
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