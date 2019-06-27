PKK’dan Türkiye’ye küstah adım! Yeniden örgütleniyorlar…

Kuzey Irak’ta, PKK'ya bağlı ‘Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri’ ismiyle bir güç kurulduğu duyuruldu. Savunma gücünün kurulmasıyla ilgili Arapça ve Kürtçe bildiri okuyan yüzü kapalı bir PKK'lı, Kürdistan Bölgesi’nde Türkiye’ye ait tüm noktaların hedef alınacağını söyledi.

PKK'ya yakın medyada organlarında yer alan habere göre, Kuzey Irak'ta PKK'ya bağlı ‘Güney Kürdistan Öz Savunma Güçleri' ismiyle bir güç kurulduğu duyruldu.

‘Öz Savunma Gücü’

Arapça ve Kürtçe bildiri okuyan yüzü kapalı bir grup, kendileri Güney Kürdistan Öz Savunma Gücü olarak tanımlayarak, “Güney Kürdistan yöneticilerinin Türkiye'nin işgalciliğine karşı sessizliği karşısında Güney Kürdistan Öz Savunma Gücü'nü kuruldu” denildi.

Kürdistan Bölgesi'nde Türkiye'ye ait tüm noktaların hedef alınacağını kaydeden grup, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi ve askeri boşluk nedeniyle harekete geçtiklerini ve Kürdistan Bölgesi'nin kültür, değer ve kazanımlarını korumayı amaçladıklarını ifade etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerine çağrıda bulunan grup, Irak ve Kürdistan Bölgesi topraklarının egemenliğini savunmalarını istedi.

‘Gençleri çekmek için…’

Bu arada Halk Savunma Güçleri'ne (HPG) bağlı olan bu güç, Kürdistan Bölgesi'ndeki gençleri saflarına çekmek için oluşturulduğu belirtiliyor.

Konu hakkında konuşan Süleymaniye İl Meclisi İçişleri ve Asayiş Komisyonu Başkanı Berzan Hamid, "Çocuk yaşta gençlerin PKK'ye katılması bizi endişelendiriyor. PKK'ye katılan 18 yaşından küçük olan çocukların hiç bir örgütün silahlandırma hakkı yasal değildir. Anne ve babalar bu konuda duyarlı olmalı” ifadelerini kullandı.

Süleymaniye Vilayeti çevresinde çocukları PKK'ye katılanların dava açabileceğini belirten Berzan Hamid, “Aileler bu konuya ciddi bir şekilde ele alabilir. Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nden de isteğimiz bu konuda yasal tedbirler almasıdır” ifadelerini kullandı.