PKK'nın yeni Karadeniz planına darbe vuruldu!

Son dönemde başarılı operasyonlara imza atan TSK ve Emniyet birimleri, PKK’lı teröristlere göz açtırmıyor. İç güvenlik operasyonları ile harekat kabiliyetlerini kaybeden ve operasyonel grupları etkisiz hale getirilen örgütün sözde yöneticileri de tek tek öldürüldü. Lokal gruplarını kaybeden örgüte en büyük darbe son yıllarda ciddi yapılanmaya gittiği Karadeniz’de vuruldu. Sözde “Karadeniz Açılım Grubu” çökertilen örgütün Kandil'den gelen talimatla tekrar hareketlendiği ve sınır ötesinden Karadeniz’e sızma çabası içinde olduğu tespit edildi.

K.IRAK'TAN KARADENİZ'E

90’lı yıllardan itibaren yapılanmaya çalıştığı Karadeniz Bölgesinden temizlenen PKK'nın, sınır ötesinden geçirmeye çalıştığı teröristleri Karadeniz’e ulaştırmak için yeni yollar aradığı tespit edildi. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin verdiği talimatla, teröristlerin Kuzey Irak’taki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk'taki kamplardan sınırı geçerek önce Amanos ve Tendürek Dağlarına gelmeyi, ardından da Tunceli kırsalı üzerinden Karadeniz’e, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Ordu'ya açılmak istediği belirlendi.

SINIRDA TEYAKKUZ

Son 2 haftada Kuzey Irak’tan sınırı geçmeye çalışan teröristleri İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) tespit eden TSK, düzenlediği hava harekatları ile Karadeniz’e sızmak isteyen teröristleri etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün Karadeniz planının deşifre olmasının ardından askeri ve emniyet istihbarat birimleri teyakkuza geçti. Örgüte Karadeniz’de barınma ve yaşam malzemesi temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kırsalda devriye sayısı arttırıldı, şehir merkezlerindeki denetimler sıklaştırıldı.

TAM İSABET

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) önceki gün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde imha edilen mühimmat ikmal aracının vurulma anı paylaşıldı. İlk olarak araç etrafındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta daha sonra mühimmat yüklü araç tam isabetle vuruluyor. Vurulduğu anda oluşan şiddetli patlamalar ve alev topundan, aracın mühimmat ve patlayıcı yüklü olduğu anlaşılıyor.



