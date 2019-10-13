0553 313 94 23

PKK/YPG'den kaçan 24 terörist teslim oldu

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi başarıyla devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören teröristler silah bırakmaya başladı, 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

13 Ekim 2019 Pazar 14:21
PKK/YPG'den kaçan 24 terörist teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.

Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar ve altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında 480 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Çaresiz kalınca örgütten kaçıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı.

Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

24 teröristin Mehmetçik'e teslim olduğu öğrenildi.

Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan elebaşıların, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:21
  1. Barış Pınarı
  2. terörist
  3. teslim
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, öldürülen terörist sayısını açıkladı
    1. Erdoğan, öldürülen terörist sayısını..
    2. Türkiye'den Avrupa'ya 'PKK eylemlerine..
    3. Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na flaş..
    4. Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak..
    5. Barış Pınarı Harekatı dünyaya..
    6. Erdoğan'dan Merkel'e rest: NATO'ya..
    7. Fransızları korku sardı!
    8. Gıdada hileli ürün üretiminde korkunç..
    9. Yurt dışına çıkmaya çalışan İran..
    10. Türkiye'nin harekatı devam ederken..
    11. Tel Abyad tamamen PKK/PYD'den temizlendi
    12. Feyzioğlu o raporu hatırlattı: Bu..
    13. Mustafa Akıncı’ya tepkiler yağdı!
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı..
    15. TOBB’dan dünyaya 'Barış Pınarı..
    16. Eşinden boşanmasını böyle kutladı!
    17. Şimdi PKK düşünsün! TSK'dan dikkat..
    18. Türk ordusundan Suriye operasyonu için..
    19. Erdoğan'ın çağrısıyla başlaşmıştı! O..
    20. PKK'dan kaçan 24 terörist teslim oldu
    21. Mustafa Akıncı'ya "özür dile" çağrısı
    22. Trump'ın politikası PKK'yı yaktı! Hain..
    23. Savaş UFO'su için tarih belli oldu
    24. Yüksek Seçim Kurulu personel alımı..
    25. Yüksek Seçim Kurulu personel alımı..
    26. HDP'li eski İlçe Başkanı tutuklandı
    27. Teröristlerden temizlenen köy sayısı..
    28. Azılı İslam düşmanı ırkçı Wilders yine..
    29. Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" ilanı
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu..
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    İpini koparan casus Brunson zırvaladı: 2016'da gördüğüm rüya gerçek oldu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!
    Bulgaristan'dan AB'ye sert tepki: Türkiye'ye saldırmayı bırakın!