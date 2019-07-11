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PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had safhada

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin icra ettiği hava harekâtlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:15
PKK’da şimdi sıra kimde korkusu had safhada

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil yerleşim yerlerine ve sivillere zarar vermeksizin icra ettiği hava harekâtlarıyla PKK/KCK terör örgütünün sözde yöneticileri birer birer etkisiz hale getiriliyor. Başarılı operasyonlar terör örgütü içerisinde korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor.


Son olarak 27 Haziran 2019’da MİT ile TSK’nın ortaklaşa yürüttüğü ve TSK tarafından icra edilen hava harekâtı ile PKK/KCK terör örgütünün sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed isimli terörist elebaşı etkisiz hale getirilmişti.


Yürütülen başarılı operasyonların PKK bölücü terör örgütü elebaşıları arasında korku ve paniğe yol açtığı öğrenildi.



Elebaşları birbirini casuslukla suçluyor


Elebaşlarının birbirlerini casuslukla suçladıklarının telsiz konuşmalarına dahi yansıdığı, örgüt içerisinde güvensizlik ve huzursuzluğun en üst seviyede olduğu, elebaşlarının terör gruplarını kontrol etme ve söz geçirme kabiliyetinin neredeyse sıfırlandığı bilgisi alındı.



Elebaşlarının zayıflığı örgütteki çözülmeyi hızlandırdı


Güvenlik kaynaklarınca; bu durumun hem elebaşları hem de alt kadrodaki teröristler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu, sözde elebaşlarının örgüt üyeleri üzerindeki zaten zayıflamış olan otoritesini iyice azalttığı, bunun sonucunda örgüt içindeki çözülmelerin ve kaçışların arttığı, terör örgütüne katılımın yok denecek seviyeye geldiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:15
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