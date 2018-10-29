PKK'da çözülme hızlandı

Türkiye, terörle mücadelede kararlığını her alanda sürdürüyor. Terör örgütüPKK’nın finans kaynaklarından olan uyuşturucu gelirleri büyük ölçüde kesilirken, insan kaynağı da tüketiliyor. Güvenlik güçlerinin aynı anda sürdürdüğü 300’ün üzerindeki operasyonla çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, saklananlara da inleri dar ediliyor.



GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ



Terörle mücadelede dağa çıkışların önlenmesine yönelik çalışmalar da büyük önem taşıyor. Başarılı terör harekatları ile kımıldayamaz hale gelen PKK’ya ikna operasyonlarıyla da büyük darbe vuruldu. Bu çerçevede yapılan istihbarat çalışmaları örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. 2018’in başından bu yana sadece 70 kişinin örgüte katıldığı belirlenirken, daha önce örgüt saflarına katılanlardan 120’si aileleriyle de temasa geçilmesi sonucu örgütten ayrıldı.

